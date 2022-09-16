تجاوزت تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في جمهورية باكستان تتجاوز 25 مليون ريال، وفقًا لما أعلنته “الإخبارية”، في خبر عاجل منذ قليل.

يذكر أن الفيضانات غمرت ثلثي مساحة باكستان، في كارثة بيئية وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ”المجزرة المناخية”.

دعم المملكة لباكستان

وبلغت مشروعات السعودية في باكستان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه في العام 2015 ما يقارب 150 مشروعًا، بلغت قيمتها 147.262.604 مليون دولار، فضلًا عن استجابة المركز العاجلة لكارثة الفيضانات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي في البلاد.

ودشّن المركز بأوامر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، حفظه الله، جسرًا جويًّا، كانت طلائعه حتى اللحظة طائرتين حملتا على متنهما 180 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، ومن المتوقّع أن تستمر طلائع الطائرات الغذائية المحمّلة بأطنان من المساعدات إلى 33 مليون فرد متضرر في باكستان.