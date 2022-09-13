تجددت الاشتباكات والمواجهات بين أرمينيا وأذربيجان عبر الحدود بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وسط مخاوف من تطور القتال.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قلقة جداً من المواجهات التي تجري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار على الفور.

بيان الخارجية الأمريكية

وجاء في بيان صدر عن بلينكن ونشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين: “تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من الهجمات على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان… ندعو إلى وقف الأعمال العدوانية على الفور”.

إطلاق نار عبر الحدود

وأفادت يريفان، سابقا، بأن العسكريين الأذربيجانيين أطلقوا في الليلة الماضية النار على الأراضي الأرمينية باستخدام المدفعية والمسيرات.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القصف الأذربيجاني أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات. من جانبها صرحت السلطات الأذربيجانية بأن العسكريين الأرمينيين أطلقوا النار على موقع قواتها الواقعة على الحدود، مضيفة أن المواجهات أسفرت عن وقوع ضحايا.