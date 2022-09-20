تجددت الاحتجاجات والتظاهرات، اليوم الثلاثاء، في معظم الجامعات الإيرانية احتجاجاً على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني لا سيما في العاصمة طهران.

واندلعت مواجهات، اليوم، بين طلبة جامعة العلوم والصناعة وعناصر البسيج في طهران، وفق ما ذكر ناشطون.

فيما انطلقت المظاهرات في الجامعة الطبية بمدينة تبريز عاصمة أذربيجان الشرقية وجامعة يزد وسط إيران.

هتافات تندد

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تظاهر العشرات وسط تعالي الهتافات تنديداً بمقتل الفتاة العشرينية.

أتى ذلك بعد تظاهرات عمت جامعات “طهران”، و”بهشتي”، و”تربيت مدرس”، و”طباطبائي”، و”أمير كبير”، في العاصمة طهران، أمس الاثنين، للتنديد بمقتل أميني.

مواجهات واعتقالات

في حين تجمع طلاب جامعة أمير كبير في طهران أمس، وحاول عدد من قوات الباسيج إنهاء التجمع بمهاجمة الطلاب، لكنهم فشلوا، وفق موقع “إيران انترناشونال”.

وشهدت مشهد (مدينة مهمة تعتبر ذات أهمية دينية في شمال شرق البلاد) تجمعا مماثلاً، بحسب ما ذكرت وكالة “تسنيم”.

في حين اعتقلت الشرطة عدة أشخاص وفرقت الحشود بالهراوات والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

تظاهرات تتواصل

تلا ذلك تظاهرات ليلية لاسيما في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان في شمال غرب إيران حيث تتحدّر الفتاة.

فيما أظهرت مقاطع فيديو من مدينة رَشْت عاصمة محافظة جيلان، التي شهدت خلال الساعات الماضية عمليات كر وفر بين المتظاهرين ورجال الأمن، من بينهم قوات الباسيج، فرار عناصر أمنية من أمام المحتجين الغاضبين.