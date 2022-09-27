تحذير جديد من القنصلية في هيوستن بشأن إيان

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وجهت قنصلية المملكة في هيوستن، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا جديدًا للمواطنين، بضرورة أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من جرّاء إعصار إيان على ولاية فلوريدا.
إشارة إلى الاعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن أعصار "إيان" تود القنصلية الاشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية اصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق A,B,C ومن قاعدة MacDill الجوية.— Saudi Consulate in Houston (@KSAconsulateHOU) September 27, 2022
وكتبت القنصلية عبر حسابها على موقع “تويتر”، إنه “إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار إيان، تود القنصلية الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق A,B,C ومن قاعدة MacDill الجوية”.
وطالبت القنصلية، من المواطنين، متابعة ما يصدر عن السلطات الرسمية ووسائل الإعلام واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي قد يُعلن عنها، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع القنصلية عند الحاجة.
وشددت على أنه في حال الضرورة والطوارئ يُرجى التواصل مع القنصلية العامة في هيوستن على الأرقام: (2819178658)،(2819178305)، (2818890570).