بشكل غير معتاد، وجهت تايوان تحذيرًا للصين بأنها ستدافع عن نفسها وسترد على اختراق مجالها الجوي والتوغلات العسكرية في مياهها الإقليمية من جانب بكين.

تكثيف بكين للتدريبات

جاء ذلك في وقت تكثف فيه بكين التدريبات والدوريات حول الجزيرة، حسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

كما يأتي التحذير بعد إطلاق الجيش التايواني طلقات تحذيرية تجاه طائرة صينية من دون طيار، لأول مرة، بعد ساعات من إعلان رئيسة تايوان، تساي إنع ون، أنها قد تتخذ “إجراءات مضادة قوية” إذا لزم الأمر.

تايوان وحقها في الدفاع

وقال لين وين هوانج نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط، في إفادة صحفية: “بالنسبة للطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي الذي يمتد 12 ميلا بحريا، سيمارس الجيش الوطني الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد دون استثناء”.

وأوصح مسؤولون في وزارة الدفاع في تايوان أن الدوريات العسكرية الصينية “عالية الكثافة” قرب تايوان مستمرة، وإن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين “بحرا داخليا” تابعا لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

زبادة في الإنفاق الدفاعي

واقترحت تايوان هذا الشهر زيادة في الإنفاق الدفاعي تشمل أموالا لطائرات مقاتلة جديدة بعد أسابيع شهدت تدريبات صينية تضمنت إطلاق صواريخ فوق عاصمتها تايبيه.

وأرسل الجيش الصيني مئات من المقاتلات النفاثة والسفن الحربية بالقرب من تايوان بعد زيارة بيلوسي في أوائل أغسطس.