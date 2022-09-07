‏‏‏حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، لاعبي كرة القدم المحترفين من ممارسة الرياضة بعد إصابتهم بالتهاب غشاء التامور الحاد.

التوقف عن الرياضة

وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “يُنْصح للاعبي كرة القدم المحترفين عند إصابتهم بالتهاب غشاء التامور الحاد (غشاء القلب) بالتوقف عن الرياضة لمدة ٣ أشهر بعد اختفاء الأعراض وعودة مؤشر الالتهاب إلى وضعه الطبيعي”.

وأضاف أنه في الحالات البسيطة من الممكن أن يقلل اللاعبون هذه المدة إلى شهر واحد ويظل ذلك مرتبطاً بتقييم الطبيب المعالج للحالة.

الفئة المتوقع إصابتها بأمراض القلب

وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر، من تضاعف نسب الإصابة بأمراض القلب والشرايين عند عمر الـ 55.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “عند وصول أي شخص، غير مصاب بأمراض القلب سابقًا، لعمر 55 سنة فإن نسبة إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها: الضغط، والسكري، والكوليسترول، وضعف العضلة، والجلطة؛ خلال العشرين سنة القادمة هي 66% تقريبًا”.

مخاطر التدخين

كما أشار إلى أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل احتمالية الوفيات بنسبة 30% مقارنة بمن استمر في التدخين خلال الخمس سنوات التي تليها.

وأضاف: “التدخين يسبب جروحًا ميكروسوبية في بطانة شرايين القلب التاجية، ويقلل من قطرها بالانقباض، ويزيد من لزوجة الدم وتخثره في الشرايين الصغيرة، ويرفع الكوليسترول لذلك فهو يهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية”.