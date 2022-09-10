حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من استخدام معجون الأسنان عند التعرض للحروق من الدرجة الأولى في المنزل من أجل تقليل الألم وتخفيف الآثار.
🔴#إشاعة_الأسبوع :
معجون الأسنان يخفف آلام وآثار الحروق..
🟢الواقع 👇🏼
#مجلس_الصحة_الخليجي pic.twitter.com/495WXdAp4H
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) September 10, 2022
مواد كيميائية
وقال المجلس في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، إن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب بالتهاب الحروق، حتى إن أعطت شعورا بالبرودة في بداية الأمر.
ونصح أيضًا بضرورة الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة على الحروق، لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.
تجنب المضاعفات الخطيرة
ولتجنب أية مضاعفات خطرة، دعا إلى اتباع عدة خطوات والتي تتمثل في التالي:
- وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة ما بين 10 إلى 20 دقيقة.
- استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق.
- في حال كان الألم شديدا بالإمكان تناول مسكنات الألم.
- ويمكن طلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم.
اترك تعليقاً