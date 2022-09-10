حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من استخدام معجون الأسنان عند التعرض للحروق من الدرجة الأولى في المنزل من أجل تقليل الألم وتخفيف الآثار.

مواد كيميائية

وقال المجلس في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، إن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب بالتهاب الحروق، حتى إن أعطت شعورا بالبرودة في بداية الأمر.

ونصح أيضًا بضرورة الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة على الحروق، لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.

تجنب المضاعفات الخطيرة

ولتجنب أية مضاعفات خطرة، دعا إلى اتباع عدة خطوات والتي تتمثل في التالي: