استعرض المختص في البيئة فهد تركستاني، الطريقة السليمة لاستخدام المبيد الحشري في المنازل.

فيديو | المختص في البيئة د. فهد تركستاني: مازال هناك بعض الأسر يستخدمون المبيدات الحشرية لمعالجة شعر أطفالهم من "القمل" المنتشر في المدارس#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Ipg3Upi8aV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 19, 2022

تحذيرات هامة:

وقال تركستاني في مداخلة إلى قناة الإخبارية: إنه يجب مطالعة التعليمات المكتوبة على عبوة المبيد جيدًا؛ لأن صانع المبيد يضع تحذيرات مهمة بشأن حساسية الجلد له، ناصحًا باستخدام قفازات وكمامات في أثناء استخدام المبيد، ومتابعة مدى سميته وخطورته، مع تخزينه بمكان جيد التهوية وبعيد عن الأطفال والمواد الغذائية خاصة المبيد البودرة؛ لأنه شديد التأثير.

مقاومة للمبيدات:

وتابع أن بعض الحشرات بها مقاومة للمبيدات خصوصًا حال استخدام نوع واحد من المبيد في مقاومتها لفترة طويلة، مشددًا على عدم استخدام مبيدات زراعية بالمنازل لأن خطورتها تكون عالية، وشراء المبيدات المصرح بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما حذر من خلط المبيدات؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفاعل كيميائي بين المركبات التي تتكون منها المبيدات ويؤدي إلى تلوث كامل لأجواء المنزل، موضحًا أن بعض الأسر الفقيرة وفي الأحياء العشوائية لا زالت تستخدم المبيدات الحشرية لمعالجة شعر الفتيات من القمل المنتشر في المنازل.