أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن حذف أي فرد من أفراد الأسرة بالسكن خلال احتساب الدخل بالضمان الاجتماعي المطور يعد مخالفة بموجب النظام.

وجاء ذلك في ردها على استفسار أحد المواطنين عبر حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة بموقع تويتر، حيث قالت: “أختي متزوجة ساكنة عندي وزوجها بمنطقه أخرى أضفتها معي شريك سكن بضمان وأضفتها بعنواني الوطني هل يؤثر على الأهلية”.

وجاء رد الوزارة كالتالي: “يدخل في احتساب الدخل جميع أفراد الأسرة في المسكن الواحد، وفي حال حذف أي فرد يسكن في ذات السكن فيعد ذلك مخالفة بموجب النظام”.

الموارد البشرية تدعو للاستفادة من خدمة المتاجر المتنقلة: