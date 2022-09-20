حذرت هيئة الملكية الفكرية من سرقة حقوق الأغاني والقصائد مع قرب اليوم الوطني، حيث تصل الغرامة المالية لتلك الفعلة إلى ربع مليون ريال.

#نشرة_الرابعة⁩ | مع قرب ⁧#اليوم_الوطني⁩ هيئة الملكية الفكرية تحذر من سرقة حقوق الأغاني والقصائد.. غرامة مالية تصل إلى ربع مليون ريال

⁦@H_alsufayan pic.twitter.com/lSxyxkarEl — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 20, 2022

حملات وجولات:

وقال فيصل الماضي، مشرف احترام الملكية الفكرية في الهيئة، خلال تصريحات إلى العربية: إن الهيئة تنفذ حملات وجولات مستمرة، وتم ضبط أكثر من 5 ملايين منتج ومادة مقلدة للعلامات التجارية خلال الفترة الماضية، كما تم العمل على دراسة السوق وتحديد أعلى درجات الخطورة لضبط الانتهاكات في الأسواق المحلية.

حماية المؤلف:

ولفت إلى أنه تم حجب وإزالة أكثر من 3 آلاف موقع ينتهك الملكية الفكرية، مشددًا على أن حماية حقوق المؤلف ينص على ضرورة وجود إذن كتابي من مالك الفكرة أو الأغنية أو المصنف، وفي حالة استخدام المنتج بدون إذن فيعرض الشخص للشق القانوني.