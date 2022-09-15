أعادت سفيرة المملكة في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، التحذير من عمليات نصب تستهدف المواطنين من خلال اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين ينتحلون شخصية موظفين في السفارة.

اتصالات ورسائل بريد وهمية

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة رصدها حالات احتيال متكررة تعرض لها مواطنون سعوديون عن طريق اتصالات ورسائل بريد وهمية من قبل أشخاص مجهولين ينتحلون شخصية موظفين في السفارة مستخدمين برامج إلكترونية والتي تبين أن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن أو رقم الملحقية الثقافية بواشنطن أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين التابعة للسفارة.

وحذرت السفارة من أن المحتالين يقومون بطلب تحويل مبالغ مالية، وفي حال امتناع المواطنين عن التحويل يقوم المحتالون بتهديدهم بتحويلهم إلى الجهات الأمنية بالمملكة أو الملاحقة الدولية، منوهة مثل هذه الاتصالات تكون عمليات نصب.

‏وشددت السفارة على المواطنين بامتناعهم بتحويل مبالغ مالية لها أو لأي جهة أخرى في أي حال من الأحوال، مؤكدة أن دورها هو تقديم الخدمات للمواطنين وفقا للاختصاصات المحددة في حال طلب الخدمة من المواطنين السعوديين عبر الأقسام والقنصليات التي تتبع السفارة، داعية المواطنين في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة.