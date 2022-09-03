حذرت وكالة الدواء الأوروبية من متحورات جديدة كليًا لفيروس كورونا (كوفيد 19)، هذا الشتاء.

حملة لقاحات:

ويأتي هذا مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد- 19 قبل موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.

وتشمل هذا اللقاحات خليطًا متنوعًا من لقاحات مضادة لأوميكرون الطاغي حاليًا تم ترخيصها حديثًا إضافة إلى اللقاحات الأصلية التي طورت لمحاربة الفيروس، وفق الوكالة الأوروبية.

لكن المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية، ماركو كافاليري، حذر قائلًا إنّ الناس “لا يجب أن ينتظروا لقاحًا خاصًا”.

وقال: “قد يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم”.

لقاحات معدلة:

والخميس، أعطت الوكالة موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي “فايزر- بايونتيك وموديرنا” مخصصة لمكافحة متحورة “بي آي 1” القديمة من أوميكرون.