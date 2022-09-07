نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أكثر من 10 آلاف عملية رصد لأسعار السلع التموينية والضرورية خلال شهر أغسطس الماضي.

جاء ذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي تجاوز عددها 3500 زيارة، شملت: المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة، وتم من خلالها الرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.

تحرير مخالفات فورية

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن تحرير 75 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.