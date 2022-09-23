تحطم طائرة اصطدمت بأسلاك الكهرباء بالبرازيل

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Helicóptero que transportava deputado cai em Engenheiro Caldas,— Cᴀʀᴍᴇɴ Sɪʟᴠɪᴀ Matarazzo 𝙂rupo Matarazzo🇧🇷🇮🇹 (@14_carmensilvia) September 21, 2022
Segundo os bombeiros, aeronave bateu em um fio de alta tensão enquanto pousava. Deputado Hercílio Diniz e vice-prefeito de Governador Valadares estavam no helicóptero; não há mortos.
Minas Gerais
21/09/2022 15h37 pic.twitter.com/Wg8Ja83hxs