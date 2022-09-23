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نجا ركابها الـ4 بأعجوبة

تحطم طائرة اصطدمت بأسلاك الكهرباء بالبرازيل

2022-09-23 الساعة 12:11
تحطم طائرة اصطدمت بأسلاك الكهرباء بالبرازيل
المواطن - متابعة

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نجا 4 أشخاص بأعجوبة من حادث تحطم مروحية اصطدمت بأسلاك الضغط العالي بالبرازيل.

تفاصيل الحادثة

ووثق مقطع فيديو متداول، الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض قبل أن تصطدم بأسلاك الضغط العالي، حيث تطاير الشرار في السماء، ثم هوت الطائرة على الأرض. وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قالت إدارة الإطفاء البرازيلية إن خط الكهرباء الذي وقع فيه الحادث تسبب في نشوب حريق انتشر على الأرض أسفله.

نجاة الركاب

ولحسن الحظ، نجا ركاب الطائرة المروحية كلهم، لكنهم أصيبوا ومنهم البرلماني هيرسيليو دينيز. وتقول السلطات إن المروحية كانت جزءًا من أسطول شركة محلية متخصصة في “التاكسي الجوي”.
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