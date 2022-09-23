تحطم طائرة اصطدمت بأسلاك الكهرباء بالبرازيل

Helicóptero que transportava deputado cai em Engenheiro Caldas,

Segundo os bombeiros, aeronave bateu em um fio de alta tensão enquanto pousava. Deputado Hercílio Diniz e vice-prefeito de Governador Valadares estavam no helicóptero; não há mortos.

Minas Gerais

21/09/2022 15h37 pic.twitter.com/Wg8Ja83hxs — Cᴀʀᴍᴇɴ Sɪʟᴠɪᴀ Matarazzo 𝙂rupo Matarazzo🇧🇷🇮🇹 (@14_carmensilvia) September 21, 2022

تفاصيل الحادثة

نجاة الركاب

نجا 4 أشخاص بأعجوبة من حادث تحطم مروحية اصطدمت بأسلاك الضغط العالي بالبرازيل.ووثق مقطع فيديو متداول، الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض قبل أن تصطدم بأسلاك الضغط العالي، حيث تطاير الشرار في السماء، ثم هوت الطائرة على الأرض. وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قالت إدارة الإطفاء البرازيلية إن خط الكهرباء الذي وقع فيه الحادث تسبب في نشوب حريق انتشر على الأرض أسفله.ولحسن الحظ، نجا ركاب الطائرة المروحية كلهم، لكنهم أصيبوا ومنهم البرلماني هيرسيليو دينيز. وتقول السلطات إن المروحية كانت جزءًا من أسطول شركة محلية متخصصة في “التاكسي الجوي”.