قام الرجل المسؤول عن جنازة الملكة إليزابيث بعمل غير عادي وقد التفت إلى عمله ملايين الأشخاص حول العالم، وهو نفسه من سيكون مسؤولًا عن حدث تنظيم تتويج الملك تشارلز الثالث.

وكشفت الصحف البريطانية أن المسؤول عن التخطيط للجنازة هو إدوارد ويليام فيتزالان هوارد، البالغ 65 عامًا، ولأكثر من 350 عامًا، ورث أسلافه مسؤولية الإشراف على جنازات أفراد العائلة المالكة، وتتويج ملوك بريطانيا، وافتتاح البرلمان.

وكان جده مسؤولًا عن تنظيم تتويج إليزابيث الثانية في عام 1953، وجنازة ونستون تشرشل الرسمية في عام 1965 وتنصيب تشارلز كأمير ويلز في عام 1969.

التخطيط لجنازة الملكة إليزابيث

بدأ الدوق إدوارد التخطيط لجنازة الملكة بعد أسبوع من وفاة والده أي منذ نحو 20 عامًا، وعلى الرغم من أن البروتوكول نفسه موجود منذ فترة طويلة، إلا أن الدوق داوم على عقد اجتماعات سنوية في غرفة العرش بقصر باكنغهام، لدراسة ما يجد وتغيير ما يلزم، وخلال السنوات العشر الأولى كان عدد الأشخاص المشاركين في التخطيط 20 شخصًا لكن زاد العدد حتى وصل إلى 280 شخصًا.

وعُقدت الجنازة في وستمنستر أبي للمرة الأولى منذ أكثر من 200 عام، تحديدًا منذ جورج الثاني في عام 1760، وحضر 2000 شخص من كبار الشخصيات بما في ذلك الأباطرة والملوك والملكات ورؤساء الوزراء والرؤساء

وغير إدوارد أمرًا في البروتوكولات الرسمية حي سمح بوجود تابوت الملكة ليوم إضافي في قاعة وستمنستر للسماح لـ 85000 شخص من الجمهور بوداعها.

ومنذ اليوم الأول لوفاة الملكة إليزابيث وحتى انتهاء مراسم الدفن قام إدوارد بعرض أنيق ودقيق لكل التفاصيل دون أي أخطاء.

ثروة الدوق إدوارد

هو أحد مالكي الأراضي الرئيسيين وتصل ثروته إلى 100 مليون جنيه إسترليني، وكان يدير شركة غاز، ويمتلك منازل أسلافه البالغة من العمر 1000 عام، بالإضافة إلى قلعة أرونديل في غرب ساسكس.