رعى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالرياض، تدشين أول خط صناعي لإنتاج أجهزة التكييف والتبريد الصديقة للأوزون.

فيديو | تدشين أول خط صناعي لإنتاج أجهزة التكييف والتبريد الصديقة للأوزون في الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/RPw1YGTuTv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2022

جاء ذلك ضمن برنامج احتفال انطلق بالتزامن مع اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون.

الخط الأول على مستوى الشرق الأوسط

يأتي تدشين الحفل في إطار تعزيز العمل به في المملكة، حيث يعد الخط الأول للإنتاج على مستوى الشرق الأوسط، كما أن المركز يدعم المصانع المنتجة لأجهزة التكييف والتبريد للعمل على استبدال الغاز الهيدروفلورية كلورية المستفادة من طبقة الأوزون.

وحضر الحفل كل من المهندس علي الغامدي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئة، ورئيس مجلس إدارة شركة صناعات العيسى الدكتور عبدالله عبدالكريم.