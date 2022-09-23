تدشين حساب الداخلية على تيك توك

جهود الداخلية:

دشنت وزارة الداخلية، حسابًا على تطبيق تيك توك، بمشاركة تحت عنوان “حنا دروع للوطن في كل حين”، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ92.ونشرت الداخلية على حسابها، مقطع فيديو استعرضت خلاله الجهود المبذولة لقواتها المختلفة في ضبط الجناة والمتهمين، وحفظها للأمن والأمان؛ حيث إنها درع الوطن وحصنه في كل وقت وحين.