دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد اليوم، مسابقة “سمارتاثون” تحت عنوان “تحدي المُدن الذكية” بجوائز يصل مجموعها إلى “مليون” ريال سعودي.

يأتي ذلك بالشراكة الإستراتيجية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

أهداف مسابقة سمارتاثون

ويهدف التحدي إلى تطوير حلول حديثة لتحسين المشهد الحضري بمُدن المملكة، والتوصل إلى حلول تقنية تسهم في الكشف عن مظاهر التشوه البصري والحد منها، والاستفادة من الخبرات السعودية والعالمية لإيجاد الحلول باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تحفيز وتطوير المواهب والكفاءات في مجالات المُدن الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي.

تفعيل مفهوم المدن الذكية

وتناقش القمة العالمية التقنيات الحديثة وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتفعيل مفهوم المُدن الذكية بما يُعزز ريادة المملكة في هذا المجال، ويرفع مستوى تقديم الخدمات البلدية والسكنية، ويُحقق الاستدامة الحضرية، ويُعظِّم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مدن المملكة كافة وخاصة في مدينة الرياض.