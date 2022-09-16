اشارت عدة أنباء متداولة عن تدهور صحة المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، إذ أكد مقربون منه أنه تحت المراقبة الطبية.

تدهور سريع لصحة خامنئي:

ونقلت قناة “العربية” عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن صحة خامنئي تدهورت بشكل كبير وسريع خاصة الأسبوع الماضي، حيث تم وضعه تحت المراقبة الطبية.

وأضافت أن خامنئي ألغى كل اجتماعاته الأسبوع الماضي منها لقاء سنوي هام، كما ألغى اجتماع مجلس خبراء القيادة بسبب مرضه.

على فراش الموت:

وكانت صحيفة “إكسبرس” البريطانية، كشفت في وقت سابق، أن المرشد الأعلى لإيران أصبح على فراش الموت بسبب مرض السرطان، مما يترك فراغًا في السلطة ويهدد النظام بالانهيار.

وأوضحت الصحيفة أنه وردت تقارير من إيران تفيد بأن خامنئي يحتضر، حيث في البداية، انتشرت أنباء عن وفاته الليلة الماضية، لكن تم التأكيد لاحقًا على أنه مريض بشكل خطير ويعاني من مرحلة متأخرة من مرض السرطان.

فيما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أيضًا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تمت عدة تحركات من المسؤولين لكي يروا من سيكون خليفة المرشد الأعلى، والمرشح الأعلى لذلك المنصب هو مجتبى خامنئي.