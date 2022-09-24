تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1.5% إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020 في جلسة الجمعة، وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل. تراجع الذهب وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولارًا للأونصة، بعدما هبط بنحو 1.8% إلى 1640.20 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.75% لتهبط عند التسوية إلى 1651.7 دولارًا للأونصة. وسجل الذهب التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%، وفق وكالة “رويترز” للأنباء. قوة الدولار يأتي ذلك بسبب عدد من العوامل أبرزها قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وقفًا أكثر تشددًا بهدف كبح التضخم. وقال كبير المحللين لدى واندا إدوارد مويا: “نشهد صعودًا لا هوادة فيه للدولار هنا، وهذا سيُبقي الذهب عرضة للخطر على المدى القصير”. وأضاف مويا: “من الواضح أن الاقتصاد يتجه نحو الركود. مخاطر الهبوط الحاد مرتفعة وهذا ما زال يدفع بالتدفقات صوب الدولار، وهو نبأ سيء للذهب”.

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