سجل الذهب تراجعًا في السعر، اليوم الخميس، وسط حالة من الترقب لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1716.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 0609 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء؛ بينما لم تشهد العقود الأميركية تغييرًا يذكر واستقرت عند 1728 دولارًا.

استقرار سعر الدولار

ولا يزال مؤشر الدولار مستقرًا بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وقال بريان لان، العضو المنتدب في غولد سيلفر سنترال، بسنغافورة: “كثير من الأنظار تتطلع لما سيقوله بأول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر”.