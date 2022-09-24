ترامب يحذر من الحرب العالمية الثالثة

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تمنياته بأن تكون توقعاته خاطئة بشأن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة. الحرب العالمية وقال ترامب في تجمع بمدينة ويلمنغتون: “لقد كنت محقًا بشأن أوكرانيا وتايوان، وآمل ألا أكون محقًا بشأن الحرب العالمية الثالثة، لأن لدينا أشخاصًا أغبياء يتعاملون مع مثل هذه الملفات” على حد وصفه. وأضاف: “يمكن أن ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة لن تكون كأي حرب شهدناها من قبل لأن البلاد يديرها أغبياء”، حسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وأوضح: “ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الأخير كلمة النووي. ما كان للحرب الروسية الأوكرانية أن تندلع لو كنت رئيسًا”. دعوة للتحقيق وفي سياق آخر، دعا ترامب في خطابه وزارة العدل الأمريكية، للتحقيق مع المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة “إساءة الاستخدام المروعة والخبيثة للسلطة”. ورفعت جيمس، الأربعاء، دعوى مدنية ضد ترامب وعائلته تتهمهم فيها بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.

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