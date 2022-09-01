حافظ نادي آرسنال على تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه الصعب أمس الأربعاء على أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الخامسة.

وكانت مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الثلاثاء حيث فاز فولهام على برايتون بثنائية مقابل هدف، وتعادل كريستال بالاس مع برنتفورد بهدف لكل فريق، وفاز ساوثهامبتون على تشيلسي بينما تعادل ليدز يونايتد مع نادي إيفرتون بهدف لكل فريق.

بينما في مباريات أمس الأربعاء فاز آرسنال على أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بسداسية دون رد.

تعادل بورنموث بدون أهداف مع فريق وولفرهامبتون، وتعادل ويست هام يونايتد بهدف لكل فريق أمام توتنهام هوتسبير، بينما فاز ليفربول بصعوبة على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الثلاثاء والأربعاء

آرسنال في الصدارة برصيد 15 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 13 نقطة، توتنهام ثالثًا برصيد 11 نقطة، برايتون رابعًا برصيد 10 نقاط، ليفربول خامسًا برصيد 8 نقاط.

ليدز يونايتد سادسًا، فولهام سابعًا، ساوثهامبتون ثامنًا، تشيلسي تاسعًا، برينتفورد عاشرًا، نيوكاسل في المركز الحادي عشر، مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر، كريستال بالاس في المركز الـ13، ويست هام يونايتد في المركز الـ14، نوتنجهام فورست في المركز الـ15، بورنموث في المركز الـ16، إيفرتون في المركز السابع عشر، وولفرهامبتون في المركز الـ18، أستون فيلا في المركز الـ19 ” قبل الأخير”، ليستر سيتي في المركز العشرين والأخير.