حافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من عمر البطولة.

نتائج مباريات الجولة الثانية بـ دوري روشن للمحترفين

وكانت الجولة الثانية بدأت يوم الأربعاء الماضي بفوز الفتح على الباطن بخماسية دون رد، وفوز الهلال على الفيحاء بثنائية دون رد.

وفي يوم الخميس الماضي، فاز الرائد على الوحدة بهدف دون رد، وفاز الشباب على أبها برباعية دون رد.

وفي أول أمس الجمعة، فاز الطائي على العدالة، وفاز ضمك على الخليج بثنائية مقابل هدف.

بينما في ختام مباريات الجولة الثانية أمس ” فاز التعاون على النصر بهدف، وتعادل الاتحاد مع الاتفاق بدون أهداف”.

الشباب في الصدارة برصيد ست نقاط، يليه الهلال ثانيًا والتعاون ثالثًا والطائي رابعًا وضمك خامسًا ولكل منهم ست نقاط.

الاتحاد سادسًا برصيد 4 نقاط، الفتح سابعًا والرائد ثامنًا والنصر تاسعًا وأبها عاشرًا ولكل منهم 3 نقاط.

الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، الوحدة في المركز الثاني عشر يليه، الخليج في المركز الثالث عشر والفيحاء في المركز الرابع عشر والعدالة في المركز الخامس عشر والباطن في المركز السادس عشر والأخير بدون رصيد من النقاط.