استرد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد فوزه على الطائي مساء الخميس في الجولة الثالثة.

نتائج مباريات الخميس

وكانت مباريات الخميس انطلقت بتعادل سلبي بين الخليج والعدالة، وفوز لـ الشباب على الطائي برباعية دون رد، بينما فاز الوحدة على أبها بهدف دون رد.

ترتيب دوري روشن السعودي

الشباب في الصدارة برصيد 9 نقاط، الهلال ثانيًا برصيد 9 نقاط، التعاون ثالثًا وضمك رابعًا والطائي خامسًا برصيد 6 نقاط لكل منهم.

الاتحاد سادسًا برصيد 4 نقاط، الفتح سابعًا والرائد ثامنًا والنصر تاسعًا والوحدة عاشرًا وأبها في المركز الحادي عشر ولكل منهم 3 نقاط.

الاتفاق في المركز الثاني عشر، والخليج في المركز الثالث عشر والعدالة في المركز الرابع عشر برصيد نقطة لكل فريق، الفيحاء في المركز الخامس عشر، الباطن في المركز السادس عشر برصيد صفر من النقاط.