حافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ترتيب دوري روشن للمحترفين:

ويتواجد الشباب في الصدارة برصيد 9 نقاط، الهلال ثانيًا برصيد 9 نقاط، نادي الاتحاد ثالثًا برصيد 7 نقاط، التعاون رابعًا برصيد 7 نقاط، ضمك خامسًا والنصر سادسًا والطائي سابعًا ولكل منهم ست نقاط.

الاتفاق ثامنًا برصيد 4 نقاط، الفتح تاسعًا، الرائد عاشرًا، الوحدة في المركز الـ11، أبها في المركز الـ12 ولكل منهم 3 نقاط.

الخليج في المركز الـ13 والفيحاء في المركز الـ14 برصيد نقطة، العدالة في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد صفر من النقاط.

وستنطلق مباريات الجولة الرابعة من البطولة بمباراتي “الطائي والفتح، العدالة والشباب” مساء الأربعاء المقبل.