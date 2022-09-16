حافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات أمس الخميس.

وكانت مباريات يوم الخميس انتهت بفوز النصر برباعية دون رد على الباطن، بينما فاز الاتحاد على الخليج بثنائية دون رد، وفاز الرائد على الاتفاق بثنائية مقابل هدف.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد نادي الشباب في صدارة الدوري برصيد 12 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 10 نقاط، النصر ثالثًا برصيد 9 نقاط الهلال رابعًا والطائي خامسًا برصيد 9 نقاط.

التعاون سادسًا برصيد 7 نقاط، ضمك سابعًا والرائد ثامنًا برصيد 6 نقاط، الاتفاق تاسعًا برصيد 4 نقاط، الفتح عاشرًا الوحدة في المركز الحادي عشر، أبها في المركز الثاني عشر ولكل منهم 3 نقاط.

الفيحاء في المركز الـ13 والخليج في المركز الـ14، والعدالة في المركز الـ15 برصيد نقطة لكل فريق.

الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد صفر من النقاط.