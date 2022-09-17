حافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وبدأت مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين الأربعاء الماضي بفوز الطائي على الفتح بهدف دون رد، وفوز الشباب على العدالة بهدف دون رد.

وفي أول أمس الخميس “فاز النصر على الباطن برباعية دون رد، فاز الاتحاد على الخليج بثنائية دون رد، فاز الرائد على الاتفاق بثنائية مقابل هدف”.

وفي أمس الجمعة “تعادل التعاون مع ضمك بهدف لكل فريق، تعادل أبها مع الفيحاء بهدف لكل فريق، فاز الهلال على الوحدة بثلاثية دون رد”.

ترتيب دوري روشن:

الشباب في المركز الأول برصيد 12 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 12 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 10 نقاط، النصر في المركز الرابع، الطائي في المركز الخامس برصيد تسع نقاط لكل منهما.

التعاون سادسًا برصيد 8 نقاط، ضمك سابعًا برصيد 7 نقاط، الرائد ثامنًا برصيد ست نقاط، الاتفاق تاسعًا برصيد 4 نقاط، أبها عاشرًا برصيد 4 نقاط.

الفتح في المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن برصيد 3 نقاط، الوحدة بالمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد نقطتين، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر بنقطة واحدة، الباطن في المركز السادس عشر والأخير برصيد صفر من النقاط.