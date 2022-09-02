حافظ نادي الشباب على صدارته لـ دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي اليوم الجمعة بالجولة الثانية من عمر البطولة.

وكانت مباراتي الجمعة انتهيتا بفوز الطائي على العدالة بهدف دون رد سجله اللاعب محمد محسن حرزان في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.

أما ضمك فانتصر على الخليج بثنائية مقابل هدف، حيث سجل لـ ضمك كل من منصور حمزي ودوماجوج أنتوليتش بينما سجل لـ الخليج، اللاعب عبدالقادر بدران لاعب ضمك بالخطأ في مرماه.

ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد مباراتي الجمعة:

الشباب في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه كل من الهلال ثانيًا والطائي ثالثًا، وضمك رابعًا ولكل منهم 6 نقاط.

الفتح خامسًا والاتحاد سادسًا والتعاون سابعًا والنصر ثامنًا والرائد تاسعًا وأبها عاشرًا ولكل منهم 3 نقاط.

أما الاتفاق ففي المركز الـ11، والوحدة في المركز الـ12 والخليج في المركز الـ13 والفيحاء في المركز الـ14 والعدالة في المركز الـ15 والباطن في المركز الـ16 والأخير ولكل منهم صفر من النقاط.

وتنطلق منافسات الغد من دوري روشن السعودي عند الساعة السابعة مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره النصر، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

وفي ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي غدًا، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على نظيره الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.