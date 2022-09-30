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مرخصة من وزارة الاعلام

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اعتبارًا من أول أكتوبر

ترخيص إعلانات المشاهير يدخل حيز النفاذ

2022-09-30 الساعة 10:48
ترخيص إعلانات المشاهير يدخل حيز النفاذ
المواطن - الرياض

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يدخل قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بشأن اشتراط الترخيص لمشاهير التواصل حيز النفاذ غدًا الأول من أكتوبر.

ترخيص إعلانات المشاهير:

وقالت الهيئة: إن الترخيص بقيمة 15 ألف ريال ويسري لمدة 3 سنوات، ويمكن الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام).

الشروط والضوابط الخاصة:

وتضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري). وكما اشتملت الاشتراطات على وجوب أن تُعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني سواء بالكتابة أو شفهيًّا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي. كما يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي سيعلن عنها وأن تكون مرخصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت (مقاطع، أو صور، أو صور متحركة، أو نصوص، أو عبارات.. وغيرها).
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