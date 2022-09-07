تنتظر العراق اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية، خلال جلستها الخاصة للحكم في قضية حل البرلمان العراقي، وهو محور الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

ومن المفترض أن يكون القرار الذي ستتخذه المحكمة مصيريًا وباتًا وملزمًا لجميع القوى السياسية.

حل البرلمان

يذكر أن دعوى حل البرلمان جاءت من التيار الصدري، الذي يرى في هذه الخطوة مخرجًا للأزمة السياسية في البلاد، كما أيدتها بعض القوى العراقية المستقلة.

يذكر أن الأزمة السياسية في العراق قد تفاقمت إلى حد استعمال الآربيجي في محيط مجلس النواب بالمنطقة الخضراء، فضلًا عن فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي إثر تصاعد الأحداث.

الصدر يطالب أنصاره بالانسحاب

وكان الزعيم الشيعي أمهل أنصاره 60 دقيقة من أجل الانسحاب من الميادين وتهدئة الأوضاع، وقال: إذا لم ينسحب التيار الصدري خلال ستين دقيقة من الآن فأنا أتبرأ منه”، وعلى الفور بدأت عملية تفكيك خيام الاعتصام التي نصبها أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمبادرة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري التي تدعو إلى وقف العنف في البلاد.

مسؤولية أخلاقية ووطنية

وقال الكاظمي: دعوة السيد مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي.

وأضاف : كلمة سماحته تحمّل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات.