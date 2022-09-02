نشر المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، صورة حديثة له وقد غزا الشيب شعره بحسب وصفه. وقال آل الشيخ معلقًا على الصورة :” الشيب غزا الشعر بس القلب حديد”.

التفاعل مع صورة تركي آل الشيخ

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي تركي آل الشيخ على تويتر حيث قال ناصر بن محمد :” راح الصبا والشيب بين يابو ناصر ” فيما غردت متابعة بالقول:” ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب”.

وقال أحد المتابعين :

الشيب جاني وأنا جيته

والنفس من الشيب مستحية

لو قصدي الراس غطيته

وقال مغرد آخر :

الشيب ياتركي غزى عارضي شيب

طفنا اربعين وقرب الشيب منا

لاشك مافيه عيب مابه عذاريب

لاشك عيبه يطرد البيض عنا

عمرك هو قوتك

وتابع مغرد آخر : “عمرك هو قوتك ونشاطك فقط أنا توني طقيت الـ50 سنه وأمشي مسافة 15 كلم للسوق رايح جاي لمدة 3 ساعات ونصف ما شاء الله والحمد لله أرجع بدون تعب ولا إرهاق واليوم الثاني أنزل أتمشى نص ساعه وأسوق دراجة هوائية رخيصة مسافة 50 كلم”.

أما محمد رمضان هداية فقال :

لو فجر ليل الشعر أذن بالطلوع

إعمل من الأيام حجاب

وخلّي دايما حكمتك

مين اللي ينفع م الصحاب

وان كان مافيش ..

صاحب كتاب

ح تلاقي نفسك كل يوم

أكبر من اليوم اللي غاب

وتلاقي قلبك كل يوم

أكتر شباب