نشر المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، صورة حديثة له وقد غزا الشيب شعره بحسب وصفه. وقال آل الشيخ معلقًا على الصورة :” الشيب غزا الشعر بس القلب حديد”.
التفاعل مع صورة تركي آل الشيخ
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي تركي آل الشيخ على تويتر حيث قال ناصر بن محمد :” راح الصبا والشيب بين يابو ناصر ” فيما غردت متابعة بالقول:” ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب”.
وقال أحد المتابعين :
الشيب جاني وأنا جيته
والنفس من الشيب مستحية
لو قصدي الراس غطيته
وقال مغرد آخر :
الشيب ياتركي غزى عارضي شيب
طفنا اربعين وقرب الشيب منا
لاشك مافيه عيب مابه عذاريب
لاشك عيبه يطرد البيض عنا
عمرك هو قوتك
وتابع مغرد آخر : “عمرك هو قوتك ونشاطك فقط أنا توني طقيت الـ50 سنه وأمشي مسافة 15 كلم للسوق رايح جاي لمدة 3 ساعات ونصف ما شاء الله والحمد لله أرجع بدون تعب ولا إرهاق واليوم الثاني أنزل أتمشى نص ساعه وأسوق دراجة هوائية رخيصة مسافة 50 كلم”.
أما محمد رمضان هداية فقال :
لو فجر ليل الشعر أذن بالطلوع
إعمل من الأيام حجاب
وخلّي دايما حكمتك
مين اللي ينفع م الصحاب
وان كان مافيش ..
صاحب كتاب
ح تلاقي نفسك كل يوم
أكبر من اليوم اللي غاب
وتلاقي قلبك كل يوم
أكتر شباب
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