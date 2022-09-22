التقى رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مساء أمس، بمنسوبي هيئة الترفيه، وأثنى على جهودهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

شباب وبنات الوطن كلهم عزيمه واصرار على تحقيق الاحلام في ظل قيادة مولاي وقائدنا الملهم وعراب الرؤية💪🏻🔥🇸🇦❤️ pic.twitter.com/YjAigrj6Vc — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 21, 2022

مستعدون لموسم الرياض:

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “سعدت بلقاء منسوبي الترفيه على العشاء، ومستعدين كلنا لموسم الرياض”.

وأضاف تركي آل الشيخ: “شباب وبنات الوطن كلهم عزيمة وإصرار على تحقيق الأحلام في ظل قيادة مولاي وقائدنا الملهم وعراب الرؤية”.