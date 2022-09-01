سطر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مجموعة من الأبيات الشعرية احتفاء بذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في قصيدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”:

في مثل هذا اليوم… من عمر الزمان

الأرض جادت… وأنجبت أعظم ولد

في يوم كان… وشهر كان.. وعام كان

تباشر التاريخ… في أجمل وعد

ميلاد سيف المجد… نجمٍ واستبان

غطى سما الدنيا قدومه… والبلد

هذا الذي له بالقلوب… أغلى مكان

هذا محمد سيدي… ولي العهد

في مثل هذا اليوم … من عمر الزمان

الأرض جادت … وانجبت أعظم ولد في يوم كان … وشهر كان .. وعام كان

تباشر التاريخ … في أجمل وعد ميلاد سيف المجد … نجمٍ وأستبان

غطى سما الدنيا قدومه … والبلد هذا الذي له بالقلوب … أغلى مكان

هذا محمد سيدي …ولي العهد🇸🇦❤️ pic.twitter.com/qRQi7UdMTi — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 31, 2022

يذكر أن المواطنين احتفوا بذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تحين يوم 31 أغسطس من كل عام.

وعبر المواطنون عن مشاعر الحب والولاء والفخر والاعتزاز بسموه وما يقوم به في خدمة الوطن تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله).