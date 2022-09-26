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تساقط شلالات رعلة غرب محايل عسير

2022-09-26 الساعة 6:42
تساقط شلالات رعلة غرب محايل عسير
المواطن - الرياض

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تساقطت المياه من منحدرات شلالات رعلة غرب محايل عسير بعد أمطار الخير والبركة التي سقطت على المحافظة.   وشهدت محايل هطول أمطار غزيرة فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

طقس عسير

وكان المركز الوطني للأرصاد، نبه اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ ٨ مساءً.

حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-49 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج إلى مائج.
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