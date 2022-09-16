أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود لدى شخص دخل البلاد مؤخرًا.

ظهور الأعراض عليه أثناء خضوعه للحجر الصحي لفيروس كورونا:

وأوضحت السلطات الصحية في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب البلاد، أن الشخص ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه للحجر الصحي لفيروس كورونا، حيث إنه بموجب سياسة “صفر كوفيد” في الصين، فإن على الأشخاص الذين يدخلون البلاد التزام حجر صحي يمتد من أسبوع إلى أسبوعين عند الوصول.

وبينت لجنة الصحة في المدينة أنه تم تشخيص حالة المصاب بجدري القردة بعد أن ظهرت عليه أعراض من بينها طفح جلدي، وصنفت الحالة على أنها “إصابة مستوردة”.

الخضوع لعزل مركزي:

ولفتت اللجنة في تقرير إلى أن المريض يخضع حاليًّا لعزل مركزي في أحد المستشفيات، وحالته مستقرة، مؤكدة أن خطر انتقال العدوى منخفض.

وجدير بالذكر أن هونغ كونغ سجلت الأسبوع الفائت أول إصابة بفيروس جدري القردة لدى رجل يبلغ 30 عامًا ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه لفترة حجر صحي تفرضها المدينة على الوافدين وتستمر 3 أيام.