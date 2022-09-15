أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة أنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 814,937 حتى الآن، بينما تم تسجيل 108 حالات تعافي ليصل إجمالي المتاعفين إلى 802,069 حالة.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة حالتي وفاة، بإجمالي وفيات 9324 حالة، وانخفضت عدد الحالات الحرجة حيث خرج 7 حالات من غرفة العناية المركزة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الحالات 36 حالة حرجة.

بينما سجلت وزارة الصحة أمس 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و110 حالات تعافٍ بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة أمس 43 حالة.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وسبق أن صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم – ولله الحمد – في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نِسَب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.