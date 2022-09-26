تسجيل 161 حالة كورونا وتعافي 115

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي الإصابات 816000 حالة حتى الآن. كما أعلنت الوزارة تسجيل 115 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 803250 حالة، فيما أشارت “الصحة” إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9344 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 37 حالة. مكافحة كورونا وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط لبس الكمامة للدخول إليها، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها. عدم اشتراط التحصين وأشارت أيضًا إلى عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء التي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسب ما تحدده البروتوكولات الصادرة من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.

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