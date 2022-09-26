Icon

فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

1h

تاريخ مواجهات السعودية وأمريكا
https://www.almowaten.net/?p=4583785

1h

الصحة : استخدموا بخاخة الربو بطريقة صحيحة
https://www.almowaten.net/?p=4583795

1h

فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى
https://www.almowaten.net/?p=4583803

1h

نقل صاروخ الشيطان في موسكو
https://www.almowaten.net/?p=4583721

1h

المملكة تدرس طلب إصدار رخصة المحطة النووية
https://www.almowaten.net/?p=4583773

1h

آخر تطورات إصابة أنسو فاتي
https://www.almowaten.net/?p=4583735

2h

فرنسا تحارب التضخم في ميزانية 2023
https://www.almowaten.net/?p=4583681

2h

الشفافية والأمن مرتكزا سياسة المملكة للطاقة الذرية
https://www.almowaten.net/?p=4583611

2h

صورة حمدالله تُشعل أجواء الكلاسيكو
https://www.almowaten.net/?p=4583687

2h

حل مشكلة ثغرة الواتساب الأمنية
https://www.almowaten.net/?p=4583653

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عدد الحالات الحرجة وصل إلى 37

تسجيل 161 حالة كورونا وتعافي 115

2022-09-26 الساعة 5:01
تسجيل 161 حالة كورونا وتعافي 115
المواطن-الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي الإصابات 816000 حالة حتى الآن. كما أعلنت الوزارة تسجيل 115 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 803250 حالة، فيما أشارت “الصحة” إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9344 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 37 حالة.

مكافحة كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط لبس الكمامة للدخول إليها، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

عدم اشتراط التحصين

وأشارت أيضًا إلى عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء التي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسب ما تحدده البروتوكولات الصادرة من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

6 فوائد لجلوس الطفل في المقاعد الخلفية
السعودية اليوم

6 فوائد لجلوس الطفل في المقاعد الخلفية

السعودية اليوم
مهام الأمن العام متواصلة لضبط المتسولين
أخبار أمنية

مهام الأمن العام متواصلة لضبط المتسولين

أخبار أمنية
القصبي ينعى غالب كامل: سيبقى اسمه مرتبطًا...
السعودية اليوم

القصبي ينعى غالب كامل: سيبقى اسمه مرتبطًا...

السعودية اليوم
استقرار أسعار الذهب في السعودية وعيار 21...
السوق

استقرار أسعار الذهب في السعودية وعيار 21...

السوق
واشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب أزمة...
العالم

واشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب أزمة...

العالم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 6,9 مليارات...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 6,9 مليارات...

السوق
تنبيه من أمطار غزيرة وأتربة على جازان...
السعودية اليوم

تنبيه من أمطار غزيرة وأتربة على جازان...

السعودية اليوم
حساب المواطن : بدء إيداع الدعم لدفعة...
حساب المواطن

حساب المواطن : بدء إيداع الدعم لدفعة...

حساب المواطن

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه