كشف الحساب الرسمي لـ دوري المدارس عن تسجيل 4500 لاعبة في بطولة البنات، وذلك في أكثر من 900 فريق في النسخة الحالية للبطولة.

ويشارك في النسخة الحالية حتى الآن 4529 لاعبة، مع مشاركة 117 حكمًا، ومشاركة 936 فريقًا وبوجود 954 مدربة و366 مدرسة.

خطوات التسجيل في دوري المدارس 2022 للبنات:

وفي وقت سابق، كشف حساب البطولة، خطوات التسجيل في دوري المدارس للبنات في مختلف المهام كحكمة للمباريات ومسؤولة للملاعب وغيرها.

ونشر حساب البطولة خطوات التسجيل للسعوديات والمقيمات في المملكة، للمشاركة في منافسات البطولة بداية من الفترة المقبلة.

وجاءت المهام المخصصة للبنات في البطولة مكونة من ”مسؤولة الفريق، الحكم، إدارة الملاعب، منسقة تقنية في المباراة، عاملة الملعب، حارسة الملعب، منسقة صلة في الملعب”.

وكان معسكر المنافسات في البطولة أُقيم لطلاب المدارس في دولتي إسبانيا والبرتغال في شهر أغسطس الماضي.