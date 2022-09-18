أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 815,195 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 107 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 802,386 حالة.

فيما أشارت “الصحة” إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9331 حالة وفاة، بينما لفتت إلى أن عدد الحالات الحرجة وصل 41 حالة.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط لبس الكمامة للدخول إليها، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

عدم اشتراط التحصين

وأشارت أيضًا إلى عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء التي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسب ما تحدده البروتوكولات الصادرة من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.