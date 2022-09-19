فاز هدف نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في شباك الباطن كأجمل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

هدف تاليسكا الأجمل

وأعلن حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حصول تسديدة تاليسكا من الركلة الحرة المباشرة من خارج منطقة الجزاء على أعلى نسبة تصويت بـ43.8%.

وكان تاليسكا قد غاب عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال أول جولتين من دوري روشن السعودي بداعي الإيقاف، ونجح في تسجيل هدفين بعد العودة.

وجاء هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، صالح العمري في شباك الفيحاء في المركز الثاني بـ33.1%، فيما حصل الهدف الذي سجله مهاجم الهلال، المالي موسى ماريغا أمام الوحدة على تصويت 23.1%.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.

ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتخ والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.