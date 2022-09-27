تسرب غاز من نورد ستريم 2 الروسي

طالبت الدنمارك السفن بالابتعاد لمسافة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية عن منطقة قبالة جزيرة بورنهولم، بعد تسرب للغاز خلال الليل من خط أنابيب نورد ستريم2 المملوك لروسيا في بحر البلطيق. وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قالت الحكومة الألمانية إنها على اتصال بالسلطات الدنماركية، لافتة إلى أنها تعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لمعرفة سبب انخفاض الضغط في خط الأنابيب بشكل مفاجئ. تفاصيل التسرب وبشأن الوضع، قالت وكالة الطاقة الدنماركية في بيان “حدث تسرب في خط أنابيب نورد ستريم 2 في المنطقة الدنماركية”. وأضافت أن السلطات البحرية الدنماركية أصدرت تحذيرًا ملاحيًا وفرضت طوقًا حول خط الأنابيب كون التسرب “يشكل خطرًا على حركة السفن”. انخفاض الضغط وذكرت الشركة المسؤولة عن نورد ستريم 2 أن الضغط في خط الأنابيب، الذي كان يحتوي على بعض الغاز المحكم بالداخل على الرغم من عدم تشغيله، انخفض من 105 إلى سبعة بارات خلال الليل. ويعتبر خط الأنابيب نورد ستريم2 إحدى النقاط الساخنة في حرب الطاقة المتصاعدة بين أوروبا وروسيا منذ الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز.

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