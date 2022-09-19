انتشرت لقطات ومقاطع فيديو للعبة GTA 6 وهي إحدى أكثر ألعاب الفيديو المنتظرة في السنوات الأخيرة، وجاء ذلك التسريب على منتدى ألعاب شهير بواسطة مستخدم باسم Teapot Super Hacker.

تسريبات GTA 6

وتم تسريب ما حجمه 3 غيغابايت من اللقطات ومقاطع الفيديو وهو بذلك يُعد التسريب الأكبر في تاريخ ألعاب الفيديو، وكشفت اللقطات أن اللعبة القادمة ستضم بطلة للمرة الأولى.

وتمت مشاركة المقاطع على نطاق واسع عبر ريديت وتيك توك وتويتر ويوتيوب ومنصات أخرى.

وإلى جانب الكشف عن مقاطع لشخصية أنثى تُدعى لوسيا أظهر التسريب أيضًا أن رسومات اللعبة تتم في Vice City وهي نسخة خيالية من ميامي بفلوريدا والتي كانت أيضًا موقع إصدار اللعبة في 2002 والتي كانت باسم GTA: Vice City.

وبحسب ما ورد أكدت مصادر داخل شركة Rockstar Games مطور لعبة Grand Theft Auto أن تسريب GTA 6 كان حقيقيًا.

وكتب جيسون شراير على تويتر: اللقطات مبكرة وغير مكتملة، وهذه واحدة من أكبر التسريبات في تاريخ ألعاب الفيديو وكابوس لشركة الألعاب Rockstar؛ لأن التسريب سيعطل العمل لفترة من الوقت.

وتم بالفعل إزالة العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت على YouTube مع رسالة قائلة: لم يعد هذا الفيديو متاحًا بسبب مطالبة بحقوق الطبع والنشر.

ويُذكر أن تسريب منفصل في وقت سابق من هذا العام أشار إلى أن اللعبة ذات الشعبية الكبيرة ستقدم دعمًا لنوع من العملات المشفرة التي تعمل كرمز مميز داخل اللعبة يمكن للاعبين كسبه وإنفاقه.