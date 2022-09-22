نقلت عشرات الطالبات في الأردن إلى المستشفى بعد شبهة تسمم جماعي بسبب تناولهم مجدرة تم إعدادها في حصة الأنشطة.

وبحسب جريدة الغد الأردنية قال مدير إدارة مستشفيات البشير، الدكتور علي العبداللات، اليوم الخميس، إن 12 طالبة مدرسة، راجعن مستشفى الإسعاف والطوارئ بأعراض هضمية، ووضعهن الصحي جيد. أما المغردون على مواقع التواصل فأكدوا أن عدد الإصابات وصل إلى 40 طالبة.

أعراض التسمم

وأوضح العبداللات، أن الطالبات اللواتي راجعن المستشفى من مدرسة واحدة، وتتراوح أعمارهن من 12 إلى 13 عاما، ولديهن أعراض هضمية كالقيء ويتلقين العلاج المناسب لحين معرفة أسباب ذلك.

وبين أن الوزارة تتابع لمعرفة أسباب الأعراض المصاحبة التي أدت إلى القيء لدى الطلبات.

مدرسة الملكة رانيا

من جهته، صرح مدير تربية قصبة عمان سامي الوحش، أن طالبات في مدرسة الملكة رانيا الحكومية، بمنطقة وادي عبدون، بالعاصمة عمان، كان لديهن نشاط مهني لطبخ “المجدرة”، وإحدى الفتيات كانت تعاني من “برد”، وبعد تناولها المجدرة تقيأت وعلى الفور اتصل بالدفاع المدني.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية للكشف على المدرسة، مبينا في ذات الصدد أن شرطة البيئة عملت أيضا على أخذ عينات من “المجدرة” لفحصها.