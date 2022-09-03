تعرض نحو 90 شخصًا من محافظة ميسان العراقية، لحالة تسمم غذائي، وذلك جراء تناول وجبات فلافل “طعمية” من أحد المطاعم الشعبية في قضاء المجر الكبير.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في محافظة ميسان خلال أقل من عام، بحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”.

التحقيق في الحادث:

وأوضحت مصادر في شرطة ميسان جنوبي العراق: إنه “تم تسجيل نحو 90 حالة إصابة بالتسمم جراء تناول وجبات الفلافل من أحد المطاعم الشعبية في قضاء المجر الكبير، حيث هرع المصابون للمستشفيات لتلقي العلاج”.

وأضافت المصادر أن “معظم المصابين بحالة جيدة، وخرجت غالبيتهم من المستشفيات”، بينما بدأت السلطات المختصة تحقيقًا مع المسؤولين عن المطعم الشعبي، لمعرفة سبب هذا التسمم.

وفرضت السلطات الأمنية طوقًا على المطعم، وأمرت بإغلاقه لحين انتهاء التحقيقات في الحادث.