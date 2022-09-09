وصل تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، اليوم الجمعة، إلى قصر باكنغهام وسط لندن، وسط ترقب لخطاب سيوجهه إلى الأمة، في أول يوم يتولى فيه عمليًا عرش بريطانيا، بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية، الخميس.

عقيلة الملك:

وكانت برفقة الملك الجديد زوجته كاميلا، التي تحمل لقب عقيلة الملك وليست الملكة تطبيقًا لأعراف صارمة في العائلة المالكة ببريطانيا.

وألقى الاثنان نظرة على باقات الورود وكلمات العزاء التي كتبها البريطانيون على السياج الحديدي للقصر، ثم دخله للمرة الأولى بصفته ملكًا.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة البريطانية في محيط القصر، نظرًا لوجود أعداد غفيرة من الأشخاص في المنطقة ولضمان ألا يحدث ما يعكر صفو الأحداث، كما أفاد مراسلنا.

وكان الملك تشارلز وصل إلى لندن قادمًا من قلعة بالمورال في إسكتلندا، حيث كان هناك برفقة والدته الملكة الراحلة في الساعات الأخيرة من حياتها.

كلمة تشارلز الثالث:

ومن المتوقع أن يلقي ملك بريطانيا الجديد في وقت لاحق اليوم كلمة إلى الأمة، ويتوقع أن ينعى فيها والدته ويتعهد باستكمال مسيرتها في خدمة الشعب.

ومن المتوقع أن يجري حفل تنصيبه ملكًا على بريطانيا غدًا السبت.