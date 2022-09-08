يخلف الأمير تشارلز الملكة إليزابيث ملكًا لبريطانيا، بعد إعلان وفاتها رسميًا عن عمر 96 عامًا مساء اليوم الخميس.

وقبل قليل، أعلن قصر باكنجهام، مساء اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

إعلان وفاة الملكة إليزابيث رسميًا

وكان القصر قد أعلن ظهر اليوم عن تدهور الحالة الصحية للملكة، ما دفع كافة أفراد العائلة المالكة للتوجه إلى قلعة بالمورال في إسكتلندا للوقوف بجانب الملكة التي تدهورت صحتها بشكل مفاجئ.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه تم إبلاغ أفراد أسرة الملكة المباشرين عن التدهور المفاجئ لصحتها بشكل سري، ما أدى إلى ذهاب وريثتيها الرئيسيين إلى سريرها وسط تصاعد المخاوف على صحة الملكة.