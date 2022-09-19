 تشارلز يوجه رسالة مؤثرة إلى بريطانيا والعالم قبل جنازة الملكة إليزابيث | صحيفة المواطن الإلكترونية
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تقام الجنازة الرسمية للملكة اليوم

تشارلز يوجه رسالة مؤثرة إلى بريطانيا والعالم قبل جنازة الملكة إليزابيث

2022-09-19 الساعة 11:40
في حصاد اليوم, العالم
 
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تشارلز يوجه رسالة مؤثرة إلى بريطانيا والعالم قبل جنازة الملكة إليزابيث - المواطن
المواطن-متابعة


حرص الملك تشارلز على توجيه الشكر للشعب البريطاني والعالم، على رسائل الدعم والتعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

بيان تشارلز قبيل جنازة إليزابيث

وجاء في بيان تشارلز الذي أصدره قبيل جنازة والدته الملكة إليزابيث: “على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم”.
وأكد: “في لندن وإدنبرة وهيلزبورو وكارديف، تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها”.

وأشار: “بينما نستعد جميعا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم، الذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين”.

ومن المقرر أن تقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، اليوم الاثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى 10 أيام، تقديرًا لما فعلته إليزابيث التي توفيت عن عمر 96 عامًا، لما فعلته خلال سبعة عقود تربعت فيها على العرش.

وسيُنقل نعش الملكة إلى وندسور بعد القداس في وستمنستر آبي،حيث ستُدفن لاحقًا مع الأمير فيليب بعد أن استمر وصل الحب والزواج بينهما على مدى 73 عامًا.


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