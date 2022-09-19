تشارلز يوجه رسالة مؤثرة إلى بريطانيا والعالم قبل جنازة الملكة إليزابيث | صحيفة المواطن الإلكترونية

وأكد: “في لندن وإدنبرة وهيلزبورو وكارديف، تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها”.

وأشار: “بينما نستعد جميعا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم، الذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين”.

ومن المقرر أن تقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، اليوم الاثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى 10 أيام، تقديرًا لما فعلته إليزابيث التي توفيت عن عمر 96 عامًا، لما فعلته خلال سبعة عقود تربعت فيها على العرش.

وسيُنقل نعش الملكة إلى وندسور بعد القداس في وستمنستر آبي،حيث ستُدفن لاحقًا مع الأمير فيليب بعد أن استمر وصل الحب والزواج بينهما على مدى 73 عامًا.