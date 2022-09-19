تشارلز يوجه رسالة مؤثرة إلى بريطانيا والعالم قبل جنازة الملكة إليزابيث | صحيفة المواطن الإلكترونية

حرص الملك تشارلز على توجيه الشكر للشعب البريطاني والعالم، على رسائل الدعم والتعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.
بيان تشارلز قبيل جنازة إليزابيث
وأشار: “بينما نستعد جميعا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم، الذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين”.
ومن المقرر أن تقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، اليوم الاثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى 10 أيام، تقديرًا لما فعلته إليزابيث التي توفيت عن عمر 96 عامًا، لما فعلته خلال سبعة عقود تربعت فيها على العرش.
وسيُنقل نعش الملكة إلى وندسور بعد القداس في وستمنستر آبي،حيث ستُدفن لاحقًا مع الأمير فيليب بعد أن استمر وصل الحب والزواج بينهما على مدى 73 عامًا.
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