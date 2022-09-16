كشف المدرب الوطني يوسف عنبر عن تشكيلة الفريق الكروي الأول بـ الأهلي لمواجهة نادي أحد بعد قليل بالجولة الخامسة من دوري يلو.

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: ” محمد الربيعي في حراسة المرمى، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي، علي مجرشي، فرانك كوم، زياد الجهني، علي الأسمري، سلمان المؤشر، عبدالله المقرن، هيثم عسيري”.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب ” الجوهرة المشعة”.

حالة من التخبط في الأهلي

ويعيش النادي الأهلي فترة حالية من التخبط، وذلك بسبب القضايا المرفوعة ضد النادي من لاعبين سابقين.

وكان الراقي عانى منذ الموسم الماضي بالهبوط لدوري يلو ” دوري الدرجة الأولى” كذلك تم حل مجلس إدارة ماجد النفيعي وتعيين وليد معاذ بديلًا له.

القانوني الرياضي أحمد الشيخي قال: ” الراقي يبدأ خطوات عملية وجادة لتسوية بعض قضايا النادي خارجيًا وسحب طلبات التحكيم من محكمة كاس، كنا قد حذرنا وغردنا كثيرًا عن خطورة الملفين القانوني والمالي للراقي والاتحاد، ملف الأهلي القانوني شائك جدًا، وبتعيين مونتنري من المتوقع سحب بعض الاستئنافات وتسوية القضايا الخاسرة وديًا وإلا فإن النادي لن يتمكن من قيد الصفقات في يناير المقبل”.