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تشكيل الأخضر المتوقع لمباراة أمريكا

2022-09-26 الساعة 1:33
تشكيل الأخضر المتوقع لمباراة أمريكا
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد غدًا الثلاثاء لمواجهة منتخب أمريكا وديًا في مدينة مورسيا الإسبانية، وذلك ضمن مباريات التوقف الدولي في شهر سبتمبر الحالي. المنتخب السعودي يسعى لمصالحة جماهيره بالفوز على أمريكا بعد النتائج السلبية التي حققها آخر 3 مباريات ودية” بالخسارة أمام منتخبي كولومبيا وفنزويلا والتعادل ضد منتخب الإكوادور بدون أهداف”.

تشكيل الأخضر المتوقع

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع سيكون مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، سامي النجعي، أحمد شراحيلي، سالم الدوسري، فراس البريكان، هتان باهبري. المنتخب السعودي - الأخضر - سالم الدوسري يذكر أن المنتخب السعودي كان تعادل وديًا الجمعة الماضية مع منتخب الإكوادور، بينما خسر منتخب أمريكا وديًا أيضًا الجمعة الماضية ضد منتخب اليابان بثنائية دون رد.

توقيت المباراة

مباراة السعودية وأمريكا تنطلق غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نويفا لا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية، حيث تُنقل المباراة عبر قناة SSC.  
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